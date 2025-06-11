Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 80 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 40 yaşındaki diğer sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İ.Ö. (40) yönetimindeki 41 AUZ 913 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu Kozdere Kavşağı'nda, İbrahim Halil Güngör (80) idaresindeki 27 SP 585 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki sürücünün yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Rusya savaşta ölen 1212 askerin naaşını Ukrayna'ya teslim etti

Yüzlerce askerin donmuş naaşlarını böyle teslim ettiler
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.