GAZİANTEP'TE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

GAZİANTEP (DHA) - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici şiirler okurken, otomobilin yayaya çarpma anı canlandırıldı. Ayrıca hız kuralları, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca etkinliğe katılan öğrencilere emniyet kemerinin önemi simülasyon araçla anlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alparslan Türkeş, Demokrasi, 15 Temmuz, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title