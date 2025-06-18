Gaziantep'te Trafik Denetiminde 22 Sürücüye Cezai İşlem

Gaziantep'te trafikte kural ihlali yapan 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drift atan, abart egzoz ve modifiye araç kullanan 22 araç sürücüsüne 361 bin 630 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceği ifade edildi.