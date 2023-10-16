Gaziantep'te Trafiği Tehlikeye Düşüren Araç Sürücüsüne Cezai İşlem

Gaziantep'te trafiğe açık caddede drift atarak yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te, trafiğe açık caddede drift atarak yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetim sonucunda, kentteki işlek bir caddede drift atarak yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü takip edilerek Karayolları Trafik Kanununa göre 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı.

Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP