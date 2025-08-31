Gaziantep'te Toplu Sünnet Şöleni: 95 Çocuk Sünnet Olacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki gönüllü kadınlar, 'Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız' grubu aracılığıyla Gaziantep'te düzenlenen sünnet programında 95 çocuğa sünnet kıyafetleri giydirip eğlenceli anlar yaşattı.

Gaziantep'te, toplu sünnet şöleninde 95 çocuk sünnet oldu.

İzmir'de gönüllü kadınlar tarafından kurulan "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubu, kentte 95 çocuk için sünnet programı düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda sünnet olacak çocuklara sünnet kıyafeti giydirildi.

Çalınan müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar daha sonra sünnet olmak üzere hastanelere gönderildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.