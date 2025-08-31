Gaziantep'te Toplu Sünnet Şöleni: 95 Çocuk Sünnet Olacak
İzmir'deki gönüllü kadınlar, 'Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız' grubu aracılığıyla Gaziantep'te düzenlenen sünnet programında 95 çocuğa sünnet kıyafetleri giydirip eğlenceli anlar yaşattı.
Gaziantep'te, toplu sünnet şöleninde 95 çocuk sünnet oldu.
İzmir'de gönüllü kadınlar tarafından kurulan "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubu, kentte 95 çocuk için sünnet programı düzenledi.
Bir düğün salonunda düzenlenen programda sünnet olacak çocuklara sünnet kıyafeti giydirildi.
Çalınan müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar daha sonra sünnet olmak üzere hastanelere gönderildi.
