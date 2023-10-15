Gaziantep'te TOKİ Mağdurları Eylem Yaptı: "Kdv Oranını Yükselttiler.

Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal konutların 2 yılda tamamlanacağı sözü verilmesine karşın 4 yıldır bitirilmemesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, inşaat alanında eylem yaptı. Bir vatandaş, "Fiyatların yükselmesinden çok etkilendik, üstüne bir de KDV oranını yükselttiler. KDV oranı demek evleri sizlere vermiyoruz demek. Dar gelirli insanlara böyle bir eziyet yapılmaz" diye tepki gösterdi. Vatandaşlara destek veren CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ise "Fakir, fukaraya '2019'da dar gelirli insanları bir şekilde ev sahibi yapacağım' diye sizlere vadettiler, sizlere ümit verdiler ama şu an 4 yıl geçmesine rağmen hala çok büyük sıkıntı var" diye konuştu.

Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal konutların 2 yılda tamamlanacağı sözü verilmesine karşın 4 yıldır bitmemesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, inşaat alanında eylem yaptı. Bir vatandaş, "Fiyatların yükselmesinden çok etkilendik, üstüne bir de KDV oranını yükselttiler. KDV oranı demek evleri sizlere vermiyoruz demek. Dar gelirli insanlara böyle bir eziyet yapılmaz" diye tepki gösterdi. Vatandaşlara destek veren CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ise "Fakir, fukaraya '2019'da dar gelirli insanları bir şekilde ev sahibi yapacağım' diye sizlere vadettiler, sizlere ümit verdiler ama şu an 4 yıl geçmesine rağmen hala çok büyük sıkıntı var" diye konuştu.

Gaziantep'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 yılda tamamlanacağı sözü verilen ancak 4 yıldır bitirilemeyen TOKİ'nin sosyal konutları nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlar, inşaat alanında eylem yaptı. Eyleme CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de katıldı.

"DAR GELİRLİ İNSANLARA BÖYLE BİR EZİYET YAPILMAZ"

KDV oranlarının yüzde 1'den yüzde 10'a yükseltilmesinin hak sahiplerini mağdur ettiğini söyleyen bir vatandaş, "Sabit fiyatı seçtik KDV'miz yüzde 1'di ve şu anda birinci etapla ikinci etaptaki arkadaşlar çok mağdur. Hem sabit fiyatın kalkmasından dolayı hem de KDV'nin yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarılması saçma bir şey" dedi.

Evin yapılırken teslim edilmesiyle şu anki fiyatı arasındaki orana tepki gösteren bir diğer vatandaş ise "2019 TOKİ'den hak sahibiyim. Ben burası engelli ve ihtiyaç sahiplerine yapıldı diye biliyordum. Evimiz yapılırken bana teslim edilseydi 240 bin liraydı, şu an bu miktar bana 1 milyon 100 bin liraya mal oluyor. Ben iki çocukla, iki yetimle geçinmeye çalışıyorum. 11 bin 400 lira maaş alıyorum, 11 bin 400 liranın 6 bin lirasını buraya yatırırsam geriye kalanla ben nasıl geçineceğim" diye konuştu.

KDV'lerin yükselmesinin dar gelirli insanlara eziyet olduğunu söyleyen bir diğer hak sahibi de "Fiyatların yükselmesinden çok etkilendik, üstüne birde KDV oranını yükselttiler. KDV oranı demek evleri sizlere vermiyoruz demek. Dar gelirli insanlara böyle bir eziyet yapılmaz" dedi.

"SİZLERE ÜMİT VERDİLER AMA ŞU AN 4 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HALA ÇOK BÜYÜK SIKINTI VAR"

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriş ise şunları söyledi:

"Gaziantep milletvekilleri olarak sizin sıkıntılarınızı biliyoruz. Bundan dolayı TBMM'ye bir soru önergesi verdim. Bu soru önergesinde sorduğumuz sorular şunlardı: Bu yaptığınız konutlar TOKİ'nin tüm Türkiye'de 2019 yılında Cumhurbaşkanı'nın sosyal konut adı altında sizlere vadettiği konutlar. En düşük ebatlardaki konutlar. Fakir, fukaraya '2019'da dar gelirli insanları bir şekilde ev sahibi yapacağım' diye sizlere vadettiler, sizlere ümit verdiler ama şu an 4 yıl geçmesine rağmen hala çok büyük sıkıntı var. Üstelik AK Parti hükümetinin en büyük şu andaki sıkıntısı şu; tavanla taban arasındaki ilişkinin tamamı kopmuş durumda. Yani sizin sıkıntılarınızın ne olduğunu yukarıdaki insanlar ne duyuyor, ne hissediyor. En büyük problem burada. Muhatap bulamıyorsunuz.

İnşaat maliyetleri çok arttı diye müteahhit arkadaşların birçoğu çok yapmak istemedi. Ondan dolayı biraz gecikmeler olmuş, bu konuda haklılar. Ancak 5 yıl boyunca eğer bunu devlet değil de herhangi bir özel şahıs yapsaydı, bir şirket yapsaydı verdiği sözden geriye dönemezdi. Çünkü size devlet bir vaat etmiş. Demiş ki, 'fiyatları şunlar, yüzde 10'u peşin geriye kalanı 0,49 faizle kamu bankalarından sizlere kredi vereceğiz ve 20 yılda ödeyeceksiniz' diye size vadetmiş. Bu vaadi Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi bu vaatlerden vazgeçtikleri gibi üstelik bir de yüzde 1 KDV ödemeniz gerekirken sizden şu an yüzde 10 KDV istiyorlar. Bunun TOKİ'yle bir alakası yok, Maliye Bakanlığı'yla alakalı. Maliye Bakanlığı KDV oranlarını yüzde 1'den yüzde 10'a çıkardılar ama bunun sizi ilgilendirmemesi lazım. Devlet vatandaşına vadetmiş."