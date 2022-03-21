Gaziantep'te tiyatro gösterisi düzenlenecek

Öğrenci ve çalışanlardan oluşan Teatro Ayntab isimli topluluk, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenleyecek.

Geleneksel Türk tiyatrosunun bugünkü çağdaş modern halinin sergileneceği "Modern Doğaçlama Tiyatro Gösterisi", 26 Mart'ta Şehitkamil Sanat Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.

Grup ayrıca, "Sendromsuz Pazartesi" isimli oyunu ise her hafta farklı bir salonda sahneleyecek.