Gaziantep'te tırın özel halk otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te tırın özel halk otobüsüne çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İpekyolu üzerinde yolcu almak için otobüs durağında bekleyen Fatih D. idaresindeki 27 HO 1586 plakalı özel halk otobüsüne, İsmet E. yönetimindeki 63 ADV 309 plakalı tır çarptı.

Kazada otobüs içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
