Gaziantep'te Tırın Dökülen Pamuk Balyaları Ulaşımı Aksattı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hareket halindeki bir tırın dökülen pamuk balyaları, ulaşımı aksattı. İslahiye Belediyesi'nin iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucunda yol trafiğe açıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hareket halindeki tırdan dökülen pamuk balyaları ulaşımı aksattı.
C.A. idaresindeki 31 U 7160 plakalı tırdaki pamuk balyaları, Hatay- Gaziantep karayolu Kırıkçalı Kavşağı'ndan dönerken yola savruldu.
Kazanın ardından İslahiye-Hatay yönündeki ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.
Bölgeye sevk edilen İslahiye Belediyesi'ne ait iş makinelerinin yardımıyla pamuk balyalarının kaldırıldı. Daha sonra gerçekleştirilen temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.