Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü - Haberler

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Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü

Gaziantep'te tırın motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te tırın motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi'nde Bilal Kılıç'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak seyahat eden Yusuf Kılıç'ın (14) öldüğünü tespit etti. Yaralı Bilal Kılıç ise hastaneye kaldırıldı.

Kılıç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Tır şoförü ise gözaltına alındı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Bilal Kılıç Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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