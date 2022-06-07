Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü - Haberler

Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te tırın motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'te tırın motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi'nde Bilal Kılıç'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak seyahat eden Yusuf Kılıç'ın (14) öldüğünü tespit etti. Yaralı Bilal Kılıç ise hastaneye kaldırıldı.
Kılıç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Tır şoförü ise gözaltına alındı.
AA / Fırat Özdemir - Güncel