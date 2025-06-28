Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

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Gaziantep'te tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazikent Mahallesi Şehit Serdar Şakır Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AGA 500 plakalı tır, aynı istikamette seyreden 27 ASZ 298 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosikletteki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin Halil Görmez (53) ve Mehmet Payo (26) olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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