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Gaziantep'te tırda 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

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Gaziantep'te yapılan bir operasyonda tırın yakıt tankerinde 29 kilo 500 gram eroin bulundu. Operasyon sonucunda sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te tırın yakıt tankerinde 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda kentin doğu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen tır durduruldu.

Ekipler, araçta narkotik detektör köpeği "Onix" ile arama yaptı.

Aramada, "Onix"in de yardımıyla 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

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