Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki iki kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'te otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada iki kardeş yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Zeynel Alagöz (41) idaresindeki 27 AVH 167 plakalı otomobil, Yavuzeli-Gaziantep karayolu kırsal Atabek Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Zeynel Alagöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşi olduğunu öğrenilen yaralı Abuzer Alagöz (40) ve Celal Alagöz (57) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Abuzer Alagöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal Alagöz'ün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İki kardeşin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.