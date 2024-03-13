Gaziantep'te tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Nurdağı- Hatay kara yolunun İslahiye Otogar Kavşağı'nda, M.L. yönetimindeki 42 EJU 67 plakalı tır T.K. idaresindeki 80 DN 541 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü T.K yaralandı.
Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, hayati tehlikesi bulunduğundan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.