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Gaziantep'te tır yangını: Kullanılamaz hale geldi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik kontağında çıkan yangın sonucu seyir halindeki bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Tır sürücüsü son anda kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziantep'te alev alan bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik kontağında yangın çıkan seyir halindeki 31 AKH 116 plakalı tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay Gaziantep'in Nizip ilçesi Kızılçakent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elektrik kontağı bir anda alev aldı. Tır sürücüsü son anda atlayarak kurtulurken, alev alan tırın söndürülmesi için olay yerine arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep İtfaiye Güncel Haberler

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