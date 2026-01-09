Haberler

Gaziantep'te Bebek Bezi Yüklü TIR Alev Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken dorse kısmı alev alan çocuk bezi yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Otoyolun Osmaniye yönü trafiğe kapatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde seyir halindeyken dorse kısmı alev alan çocuk bezi yüklü TIR, yandı.

Akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3'üncü kilometresinde Irak uyruklu A.B.'nin (42) kullandığı 12 AB 521 plakalı TIR, seyir halindeyken dorse kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, TIR'dan inerek, yardım istedi. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini ve çekici kısmını sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle otoyolun Osmaniye yönü trafiğe geçici olarak kapatıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı

Uyarıdan saatler sonra operasyon başladı! YPG vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.

Cumhur İttifakı ortağı, Bakırhan'a ateş püskürdü: Yerin TBMM değil