Gaziantep'te Bebek Bezi Yüklü TIR Alev Aldı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde seyir halindeyken dorse kısmı alev alan çocuk bezi yüklü TIR, yandı.

Akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3'üncü kilometresinde Irak uyruklu A.B.'nin (42) kullandığı 12 AB 521 plakalı TIR, seyir halindeyken dorse kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, TIR'dan inerek, yardım istedi. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini ve çekici kısmını sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle otoyolun Osmaniye yönü trafiğe geçici olarak kapatıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,