Gaziantep'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.B. (23) yönetimindeki 47 ADN 714 plakalı tır, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi'nde Ö.Ş. (56) idaresindeki 33 YBD 65 plakalı otomobille çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile H.G. (50), R.A. (56) ve A.İ.Ş. (64) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.