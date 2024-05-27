Gaziantep'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.D. idaresindeki 63 AJ 512 plakalı tır ile E.Ç. yönetimindeki 27 ANY 658 plakalı otomobil, Nurdağı - İslahiye kara yolunun Kozdere Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü E.Ç ile araçta bulunan M.A ile Ö.G. yaralandı.
Ambulanslarla Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.