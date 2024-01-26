Gaziantep'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki bir kişi yaralandı.
Nurdağı- Osmaniye karayolu Yukarıolucak Mahallesi mevkiinde M.B. yönetimindeki 11 RC 140 plakalı otomobil M.İ. idaresindeki 06 DMK 363 plakalı tır çapıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan R.B. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.