Gaziantep'te Tır-Traktör Çarpışması: 2 Yaralı

Gaziantep'te Tır-Traktör Çarpışması: 2 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

C.A. idaresindeki 31 AGL 305 plakalı tır, İslahiye-Nurdağı kara yolu Gökçedere mevkisinde, M.S. (27) idaresindeki 27 SE 127 plakalı traktörle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile beraberindeki A.S. (62) 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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