Gaziantep'te Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü Remzi Görünmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Remzi Görünmez (50) idaresindeki 06 FY 0778 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çakmak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Görünmez'in cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.