Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te TIR kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan ağabeyi ise tedavi altına alındı. Kazada gözaltına alınan TIR sürücülerinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP'te, 2 TIR ile çarpışan otomobilin hayatını kaybeden sürücüsü Mahir Havvat (23) toprağa verildi, yaralanan ağabeyi Onur Havvat'ın (28) ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İslahiye ilçesi İslahiye-Hassa yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Mahir Havvat yönetimindeki 27 BRM 83 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçti ve önce Hasan K.'nin kullandığı 31 AON 790 plakalı demir yüklü TIR'a, ardından Fırat D. idaresindeki 31 RAY 39 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mahir Havvat ile ağabeyi Onur Havvat'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Havvat, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mahir Havvat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Yaralı Onur Havvat'ın tedavisi sürüyor. Bu sırada gözaltına alınan TIR sürücüleri Hasan K. ile Fırat D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Fırat Ölüm Yaralanma Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title