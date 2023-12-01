Gaziantep'te TIR kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan ağabeyi ise tedavi altına alındı. Kazada gözaltına alınan TIR sürücülerinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP'te, 2 TIR ile çarpışan otomobilin hayatını kaybeden sürücüsü Mahir Havvat (23) toprağa verildi, yaralanan ağabeyi Onur Havvat'ın (28) ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İslahiye ilçesi İslahiye-Hassa yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Mahir Havvat yönetimindeki 27 BRM 83 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçti ve önce Hasan K.'nin kullandığı 31 AON 790 plakalı demir yüklü TIR'a, ardından Fırat D. idaresindeki 31 RAY 39 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mahir Havvat ile ağabeyi Onur Havvat'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Havvat, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mahir Havvat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Yaralı Onur Havvat'ın tedavisi sürüyor. Bu sırada gözaltına alınan TIR sürücüleri Hasan K. ile Fırat D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)