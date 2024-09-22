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Gaziantep'te TIR Kazası: Sürücü Yaralandı

Gaziantep'te TIR Kazası: Sürücü Yaralandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir TIR, demir bariyerlere çarparak alev aldı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp gişelerde demir bariyerlere çarparak yanan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı çevreyolu gişelerinde meydana geldi. Yusuf I., (51) yönetimindeki 31 AGB 300 plakalı TIR, Nurdağı gişelerine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile demir bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ın büyük bölümünü sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardında TIR'daki yangın söndürüldü. TIR'ın çekici kısmı tamamen yandı. Sağlık ekipleri tarafından Sürücü Yusuf I. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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