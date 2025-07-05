Gaziantep'te TIR'ın Traktöre Çarpması sonucu 2 Yaralı

Gaziantep'te TIR'ın Traktöre Çarpması sonucu 2 Yaralı
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Nurdağı kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen C.A.(41) yönetimindeki 31 N 3034 plakalı TIR, Gökçedere Mahallesi mevkisine geldiğinde bilinmeyen nedenle M.S.'nin kullandığı 27 SE 127 plakalı traktöre çarptı. Kazada, ikiye ayrılan traktörde bulunan sürücü M.S. ile yanında bulunan A.S. (62) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü M.S.'nin ağır yaralandığı kazanın ardından, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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