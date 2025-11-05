Gaziantep'te TIR'ın Köprüden Düşmesi: 2 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir TIR'ın kamyonete çarpmasının ardından köprüden düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kamyonete çarpan TIR'ın köprüden düştüğü kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. M.T. (31) idaresindeki 33 ABK 13 plakalı TIR, Y.İ.'nin (28) kullandığı 27 BCJ 927 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan TIR, köprüden düştü. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
