Gaziantep'te TIR'ın Çarptığı Motosikletin Sürücüsü ve Yolcusu Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te meydana gelen kazada, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Payo ve arkasındaki Halil Görmez hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Payo (26) ile arkasındaki Halil Görmez (53) hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Serdar Şakır Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AGA 500 plakalı TIR, Mehmet Payo'nun kullandığı 27 ASZ 298 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri TIR'ın altına kalan Mehmet Payo ve arkasındaki Halil Görmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen 2 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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