Gaziantep'te Tır ile Tankerin Çarpışması: 2 Ölü
Gaziantep Nurdağı'nda gerçekleşen kazada tır ile tanker çarpıştı, olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücülerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ebubekir Demir (45) yönetimindeki karpuz yüklü 03 RH 800 plakalı kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde Adem Bozkurt (25) idaresindeki 27 ARP 252 plakalı boş yakıt tankeriyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüler Demir ve Bozkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel