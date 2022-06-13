Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Makbule Akkaya (26) idaresindeki 32 YV 218 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Tüllüce Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 V 1584 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Ali (6) ve Abdulkadir Akkaya (3) hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Münir Karaloğlu Gaziantep Güncel Haberler

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