Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Makbule Akkaya (26) idaresindeki 32 YV 218 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Tüllüce Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 V 1584 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Ali (6) ve Abdulkadir Akkaya (3) hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırdı. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Münir Karaloğlu Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.