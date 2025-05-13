Gaziantep'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgeye göre, Ş.S (60) idaresindeki 34 SZ 2939 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Fatih Kavşağı'nda A.B (55) idaresindeki 46 ABP 572 plakalı tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Yaralı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel