Gaziantep'te TIR ile İşçi Servisi Çarpıştı: 8 Yaralı
Gaziantep'te tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Gaziantep'te tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Halil A. idaresindeki 34 LC 2725 plakalı tır, 4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 No'lu Cadde'de, Mahmut T. yönetimindeki 27 BAD 142 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Uğur Aydıntürk - Güncel