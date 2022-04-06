Gaziantep'te tır devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te tır devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te tır devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde S.T. yönetimindeki 33 ADN 533 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Haberler

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