Gaziantep'te tır devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde S.T. yönetimindeki 33 ADN 533 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel