Gaziantep'te Tır Devrildi: 1 Yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır devrildi ve bir kişi yaralandı. Kazada tırda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.