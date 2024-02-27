Gaziantep'te terör propagandası yapan zanlı gözaltına alındı
Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yaptığını tespit etti. Oğuzeli ilçesinde ikamet eden A.D gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK-PYD/ Ypg'nin propagandasını yaptığını belirledi.
Ekipler, Oğuzeli ilçesinde ikamet eden A.D'yi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.