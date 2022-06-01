Gaziantep'te terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.D'yi yakaladı.

H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Terörle Mücadele Gaziantep Hakaret Terör Güncel Haberler

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