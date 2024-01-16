Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan 5 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 328 fişek, şarjör, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen ev ve iş yerlerine yaptıkları operasyonda 328 fişek, şarjör, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirdi, 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title