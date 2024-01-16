Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan 5 zanlı gözaltına alındı
Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 328 fişek, şarjör, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen ev ve iş yerlerine yaptıkları operasyonda 328 fişek, şarjör, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirdi, 5 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.