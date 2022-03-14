Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler

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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Azad Bozan Abdulhakim T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Duruşma savcısı sanığın terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını ve kod adı kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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