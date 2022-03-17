Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı - Haberler

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Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 2'si Suriyeli 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Gözaltı, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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