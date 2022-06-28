Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zein Elabdin E. ile avukatı katıldı. Sanık, Suriye'de hastanede çalıştığını ancak terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı, sanığın Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde yer aldığını, telefonunda yapılan incelemelerde de örgüte müzahir görsellerin ele geçirildiğini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi. AA / Adsız Günebakan - Güncel Gaziantep Suriye Güncel Haberler

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