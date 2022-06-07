Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı - Haberler

Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı Gaziantep'te bir haftada terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 7'si tutuklandı. Gaziantep'te bir haftada terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı. FETÖ'ye yönelik operasyonda 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. AA / Adsız Günebakan - Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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