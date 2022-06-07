Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir haftada terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te bir haftada terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

FETÖ'ye yönelik operasyonda 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title