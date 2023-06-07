Gaziantep'te terör örgütlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY, DHKP/C ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY, DHKP/C ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 31-06 Haziran tarihleri arasında FETÖ/PDY, DHKP/C ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda 9 kişiyi gözaltına aldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi ise işlemlerinin ardından suç iline sevk edildi. DHKP/C silahlı terör örgütü operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli suç iline sevk edildi. DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 1 şüpheli ise yapılan yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - GAZİANTEP