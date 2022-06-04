Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama - Haberler

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütü üyelerinin de bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

?DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. 30 Mayıs Pazartesi günü belirlenen adreslere yapılan operasyonla A.Y ve A.A isimli iki PKK'lı terör örgütü üyesinin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 2'si bölücü örgüt üyesi 4'ü DEAŞ'lı olduğu belirtilen toplam 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ü için adli kontrol tedbiri uygulanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.