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Gaziantep'te terör operasyonu: 4 gözaltı

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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te terör operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG, silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına alınan F.E.'nin geçmiş dönemlerde El Kaide Irak yapılanması ve DEAŞ terör örgütü yönetim kademelerinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep PKK Güncel Haberler

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