Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı
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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı
GAZİANTEP - Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG, silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel