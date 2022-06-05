GAZİANTEP - Terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:

Şehitkamil ilçesindeki bir terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şehitkamil ilçesindeki bir terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çakmak Mahallesi'ndeki 4 katlı terlik ve sandalet atölyesinin ham maddelerinin bulunduğu teras katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Atölyede soğutma işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title