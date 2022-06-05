GAZİANTEP - Terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

GAZİANTEP - Terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı Şehitkamil ilçesindeki bir terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Şehitkamil ilçesindeki bir terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Çakmak Mahallesi'ndeki 4 katlı terlik ve sandalet atölyesinin ham maddelerinin bulunduğu teras katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Atölyede soğutma işlemleri devam ediyor. AA / Fırat Özdemir - Güncel Güncel Haberler

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