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Gaziantep'te TEMA Gönüllüleri Çevre Temizliği Yaptı

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Gaziantep'te, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Erikçe Ormanı'nda çöp topladı. TEMA gönüllüsü ilkokul öğrencileri de çevre temizliğine ve orman yangınına dikkat çekmek amacıyla etkinliğe katıldı.

Gaziantep'te, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Erikçe Ormanı'nda çöp topladı.

TEMA gönüllüsü çok sayıda ilkokul öğrencisi, çevre temizliğine ve orman yangınına dikkat çekmek amacıyla Erikçe Ormanı'nda buluştu.

Minik çevreciler, doğadaki çöpleri tek tek toplayarak poşetlere doldurdu.

TEMA Gaziantep İl Temsilcisi Muharrem Katıoğlu, gazetecilere, etkinliği her yıl düzenli olarak yaptıklarını belirtti.

Kurallara dikkat edilirse orman yangınlarının büyük bölümünün azaltılacağını ifade eden Katıoğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin bildiği gibi, piknik ateşleri tam olarak söndürülmeli, ormanlık alanlara özellikle cam şişe atıkları atılmamalı, yollara veya ormanlık alanlara sigara izmariti atılmamalı, verimli toprakların bilinçsizce yakıldığı anız yakma tamamen önlenmeli, ormanlarımızın yeşil vatan olduğu herkese anlatılmalı. Herkesin hayallerini süsleyen yeşil bir çevre kuş sesleri ve su şırıltılarına erişmemiz bizim elimizde. Yaşanabilir bir gezegen için başka dünyalar aramaya gerek yok."

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çevre Günü Gaziantep Türkiye Çevre Doğa Güncel Haberler

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