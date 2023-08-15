Gaziantep'te telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te telefonda dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini savcı veya polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 8 bin dolar dolandırıldığını belirten bir kişinin ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda M.A. ve S.D. tutuklandı, H.Y.K. ile A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.