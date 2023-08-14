Gaziantep'te Telefon Kapkaçı

Gaziantep'te elinde telefonla yürüyen bir vatandaşa yaklaşan motosikletli 2 şahıs telefonunu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli kapkaççılar kamerada

En işlek caddede motosikletli iki kişi telefonunu alıp kaçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, elinde telefonla yürüyen bir vatandaşa yaklaşan motosikletli 2 şahıs telefonunu alıp kaçtı. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Düztepe Cengiz Topel Şanlı Dere Caddesinde elinde telefonla yürüyen bir vatandaşa yaklaşan motosikletli 2 kişi elindeki telefonu alıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansırken motosikletli kapkaççılar ise ara sokakta girerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı.