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Gaziantep'te Telefon Kapkaçı

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Gaziantep'te elinde telefonla yürüyen bir vatandaşa yaklaşan motosikletli 2 şahıs telefonunu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli kapkaççılar kamerada

En işlek caddede motosikletli iki kişi telefonunu alıp kaçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, elinde telefonla yürüyen bir vatandaşa yaklaşan motosikletli 2 şahıs telefonunu alıp kaçtı. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Düztepe Cengiz Topel Şanlı Dere Caddesinde elinde telefonla yürüyen bir vatandaşa yaklaşan motosikletli 2 kişi elindeki telefonu alıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansırken motosikletli kapkaççılar ise ara sokakta girerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler

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