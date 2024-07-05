Gaziantep'te Telefon Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda telefon kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 8 gümrük kaçağı cep telefonu, 180 gümrük kaçağı telefon aksesuarı ele geçirdi. Telefon kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda telefon kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 8 gümrük kaçağı cep telefonu, 180 gümrük kaçağı telefon aksesuarı ele geçirdi.
Telefon kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.