Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman işletme şefliğine ait tel çitleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman işletme şefliğine ait tel çitleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yamaçoba Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçtaki aramasında 500 kilogram çit teli ve 5 kilogram bakır tel ele geçirdi, E.K. (37) ile H.K'yi (40) yakaladı. Ekipler, tel çitlerin Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait olduğu ve ormanlık alandan çalındığını tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te tel çitleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Hisarcık, Jandarma, Nurdağı, Güncel, Haberler

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