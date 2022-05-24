Gaziantep'te tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Gaziantep'te tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep 3. OSB'de bulunan tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Perde malzemelerinin bulunduğu depodaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
AA / Adsız Günebakan - Güncel