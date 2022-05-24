Gaziantep'te tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Adsız Günebakan - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep 3. OSB'de bulunan tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Perde malzemelerinin bulunduğu depodaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Yangın, OSB, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title